No Acre, radialista morre de Covid-19 seis meses após ter sido curado da doença

Morreu nesta quinta-feira (26), aos 39 anos, o radialista Diego Ferraz, de Xapuri, interior do Acre. O profissional era bastante conhecido no município e faleceu em decorrência da Covid-19. Ele estava internado no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC).

O jornalista se contaminou em agosto do ano passado e foi considerado curado em setembro. No entanto, suspeita-se que tenha sido reinfectado pelo coronavírus, desta vez não resistindo aos sintomas da doença.

No início de fevereiro, ele esteve em Rio Branco para acompanhar a mãe durante tratamento médico. Em uma live com o jornalista local Willamis França no último dia 13, Diego disse que, na ocasião, teve contato com muita gente infectada e poucos dias depois passou a sentir novamente os sintomas.

Xapuri já tem 17 mortos pelo coronavírus e 2,4 mil casos confirmados, sendo o segundo município do Acre com maior índice de contaminação proporcional à quantidade de habitantes, atrás somente de Assis Brasil.

