Noiva raspa o cabelo durante casamento em apoio à luta da mãe contra câncer

O casamento de Jony e Alistair, ambos com 20 anos, ganhou um significado a mais além da união e do amor do casal. Os dois rasparam o cabelo durante a celebração do matrimônio em solidariedade à luta da mãe de Jony, a noiva, contra o câncer.

O episódio aconteceu em novembro do ano passado, na Nova Zelândia, e ganhou as redes sociais esta semana.

A moça decidiu tornar a homenagem pública após a morte da mãe para mostrar que pessoas que batalham contra a doença fatal não estão sozinhas. “Ficamos tão felizes em ver o quanto ela ficou feliz e orgulhosa”, contou Jony para o jornal britânico Daily Mail. Ela e o noivo começaram uma campanha de arrecadação para o tratamento adequado de pessoas com câncer sem condições financeiras.

