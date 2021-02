Novela Amor de Mãe retorna às telinhas em 1º de março

Quase um ano se passou desde que Amor de Mãe, novela das 21h da TV Globo, precisou ter suas gravações interrompidas por conta da Covid-19. Sem um fim, o público, que acompanhava a protagonista Lurdes (Regina Casé) na busca por seu filho desaparecido, aguarda pelo desfecho dessa história.

A boa notícia é que a espera acabou! No próximo dia 1º de março a Rede Globo voltará a exibir a novela. Nas duas primeiras semanas do mês serão apresentados resumos do que já aconteceu até aqui. Os capítulos dividirão o horário das 21h com os finais de A Força do Querer.