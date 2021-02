Novo ‘auxílio emergencial’ terá 3 parcelas de R$ 200; Veja quem recebe

Repasses da primeira rodada do recurso ocorrem a partir deste mês, e as conseguintes entre março e abril.

Buscando amenizar os impactos econômicos da população mais carente, o governo do estado do Amazonas criou um ‘cartão auxílio emergencial‘ no valor de R$ 600. O benefício vai atender cerca de 100 mil famílias amazonenses em situação de pobreza e extrema pobreza.

Segundo informações do governo, a quantia total da ajuda será dividida em três parcelas de R$ 200 cada. A distribuição da primeira parcela do recurso ocorrerá a partir deste mês, e as conseguintes nos meses de março e abril. O novo benefício é destinado para aquisição de alimentos, produtos de higiene e limpeza pela população mais carente.

Para evitar aglomerações e o risco de contágio pelo novo coronavírus, a entrega do cartão acontecerá em domicílio. Atualmente, o estado é um dos que mais sofrem com os impactos causados pela pandemia e enfrenta um colapso na rede saúde em virtude do alto número de internações.

“Não é preciso ir no CRAs, nos Centros de Convivência, em agências ou em qualquer outro lugar para ter acesso ao cartão. Ele será entregue de casa em casa. No momento em que a pessoa receber esse cartão, o valor vai estar disponível. Não é para ir no banco sacar. É para ir ao supermercado fazer a compra”, disse o governador do estado, Wilson Lima.

