OAB cancela prova do Exame da Ordem após alta de casos de covid-19

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) suspendeu a aplicação da primeira fase do Exame de Ordem, que seria realizada no próximo domingo (7/3).

A suspensão ocorre após o aumento dos casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. O comunicado foi publicado na manhã deste sábado (27/2). Segundo a entidade, não há previsão de nova data.

Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!

Foto: divulgação

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários