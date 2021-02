Padre Massimo é vacinado no AC e brinca: “Se amanhecer com cara de jacaré, guarde esta foto”

O padre da Diocese de Rio Branco, Massimo Lombardi, foi vacinado contra à covid-19 nesta sexta-feira (26), em Rio Branco.

Motorizado, o sacerdote foi até o local de vacinação e fez questão de fazer o registro do momento.

“Parabéns à equipe da Prefeitura pela rapidez e organização”, comentou.

Ironizando uma fala do presidente Jair Bolsonaro sobre os possíveis efeitos da vacina e o risco de ‘virar jacaré’, Massimo disparou: “Mas se amanhecer com cara de jacaré, guarde esta foto como lembrança do padre Mássimo ao natural”.

