Pai dos goleiros Alisson e Muriel morreu por afogamento

A confirmação veio após a necropsia realizada no corpo do gaúcho

A morte de José Agostinho Becker, de 57 anos, pai dos goleiros Alisson, do Liverpool e da seleção brasileira, e Muriel, do Fluminense, foi por afogamento. A confirmação veio após a necropsia realizada no corpo do gaúcho no Posto Médico-Legal (MML) de Bagé, a 61 km de Lavras do Sul (RS), onde ele foi encontrado na noite de quarta-feira, dia 24, após desaparecer ao mergulhar em uma barragem. De acordo com o Instituto-Geral de Perícias (IGP), o corpo chegou por volta das 8h desta quinta-feira, dia 25, e foi liberado às 10h. O órgão não deu mais detalhes do laudo de José Becker, mas não havia sinais de violência.

Um inquérito para apurar as circunstâncias da morte será instaurado pela Polícia Civil do RS. O EXTRA tentou contato com o delegado de Lavras do Sul, André de Mattos Mendes, que está à frente das investigações, mas não conseguiu localizar o titular da DP. Também procuramos o delegado Regional de Bagé, Luis Eduardo Benitez, também sem sucesso.

Leia mais em EXTRA, clique AQUI!

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários