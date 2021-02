Palmeiras dá folga ao elenco e promove festa do título da Libertadores

A equipe alviverde venceu o Fortaleza com facilidade, por 3 x 0, no domingo (14/2), pelo Brasileirão, e retorna aos treinos na terça

Envolvido em uma desgastante maratona de jogos, o elenco do Palmeiras ganhou a primeira folga desde que retornou ao Brasil após a disputa do Mundial de Clubes, no Catar. A equipe alviverde venceu o Fortaleza com facilidade, por 3 x 0, no domingo (14/2), pelo Brasileirão, e retorna aos treinos na terça-feira (16/2) com foco no duelo diante do Coritiba.

O elenco não havia tido descanso nem mesmo após o período de dez dias no Catar para a disputa do Mundial e vive uma intensa maratona de partidas, com viagens longas e jogos decisivos. A preparação, agora, é toda focada nas finais da Copa do Brasil contra o Grêmio, a serem disputadas nos dias 28 de fevereiro e 7 de março.

