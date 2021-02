Parece que o pagamento de funcionários terceirizados da Prefeitura de Rio Branco vai atrasar

Exportando educação

O secretário Mauro Sérgio recebeu a informação de que as aulas transmitidas pelo sistema público de Rádios, estão sendo retransmitidas pelas secretarias dos estados de Roraima, Amapá e Pará. O modelo foi pensado pela Secretaria de Estado de Educação (SEE) e a secretaria de estado de Comunicação (SECOM).

Interesse

O INEP avaliou como positivo os resultados educacionais do Estado, estão inclusive, em videoconferência ontem (3) manifestaram interesse em enviar técnicos para conhecer o modelo adotado pela SEE. O professor João Horta quer saber as estratégias colocadas em prática para os avanços nos índices educacionais.

Números

Toda política de imunização pensada pelo governo do Acre – primeiro a protocolar um plano no Ministério da Saúde – é colocado em xeque pela falta de transparência dos municípios. Ou os gestores não estão informando o andamento das vacinações em suas cidades ou não estão realmente vacinando.

Notícias

Têm-se notícias de que das 35 mil doses que chegaram ao estado em um esforço tremendo do governador Gladson Cameli e do secretário Alysson Bestene, pouco mais de 5 mil doses tenham sido aplicadas. É preciso urgentemente saber quem está atropelando esse processo e com qual intenção. O Acre ocupa a penúltima colocação no ranking de vacinação no Brasil, isso vai de encontro todo o esforço do governo.

Fé no seu devido lugar

A decisão do governador Gladson Cameli de permitir o funcionamento das Igrejas com 20% de suas capacidades é fundamental na luta contra a covid-19. Muitas famílias estão buscando na fé, vencer os impactos causados pelas mortes e todos os transtornos até psiquiátricos em alguns casos, por conta da pandemia.

Dados positivos

Em dezembro, foram 24 vagas a menos, mas o resultado foi positivo no acumulado do ano, com geração de 4.555 postos de trabalho celetistas. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Argumento

Os movimentos em torno do fechamento do comércio e parte do setor produtivo fazem parte da democracia, a liberdade de expressão, falta, no entanto, argumentos mais científicos para embasar os pedidos do setor. O clamor social acaba se sobrepondo.

Atrasando

O prefeito Tião Bocalom, segundo informações de empresários do terceiro setor, já informou que vai atrasar os pagamentos de terceirizados. A coluna vai acompanhar as informações. Pedimos, inclusive, informações à diretoria de comunicação da prefeitura.

Muita gente na rua

Apesar de o Estado do Acre estar indo para o terceiro dia de Bandeira Vermelha na classificação de risco da Covid-19 em todas as regiões, a movimentação de pessoas na capital acreana nesta quarta-feira, 3, foi praticamente normal. E não precisa ser nenhum analista urbano para enxergar isso, basta olhar o trânsito nos horários de pico.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários