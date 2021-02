Parlamentares do Acre cobram que governo federal assuma responsabilidade com imigrantes

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, reportou aos participantes da reunião, as dificuldades que está tendo no município

A bancada federal do Acre se reuniu nesta terça-feira, 16, com autoridades brasileiras e peruanas para discutir a crise humanitária que está acontecendo na fronteira Brasil/Peru, no município de Assis Brasil.

Cerca de 400 imigrantes, a maioria de haitianos, tentam atravessar a fronteira pela Ponte da Integração, que está fechada por causa da pandemia do coronavírus.

Participaram da reunião o senador Petecão, a senadora Mailza Gomes, os deputados federais Léo de Brito, Perpétua Almeida, Mara Rocha, Alan Rick, Vanda Milani, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, o embaixador do Peru, Rodrigo Baena, o embaixador do Brasil no Peru, Pedro Costa, secretários de Estado, e o prefeito de Assis Brasil Jerry Correia.

O deputado federal Leo de Brito (PT-AC) relatou que os parlamentares pediram ao ministro das Relações Exteriores que o governo federal assuma a responsabilidade dessa crise humanitária, e que atue de forma preventiva, a fim de evitar que novas pessoas venham para a fronteira.

“Oficiei os ministros da Justiça e das Relações Exteriores sobre a gravidade da situação em Assis Brasil, informando as medidas que foram tomadas pela atual gestão, e pedindo a adoção de medidas, entre elas que seja criado um corredor de passagem para a saída destes imigrantes em terrário brasileiro; que sejam enviados recursos financeiros para a Prefeitura de Assis Brasil fazer frente à manutenção dos imigrantes até que a situação seja resolvida; e pedi também reforços policiais para a fronteira”, disse Léo de Brito.

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, reportou aos participantes da reunião, as dificuldades que está tendo no município, e pediu a intervenção do governo federal. “Estamos oferecendo ajuda humanitária aos imigrantes até aqui, mas temos nossas limitações financeiras e de pessoal, é urgente a intervenção do governo federal diante da gravidade da situação”, disse o Jerry Correia.

Diversos conflitos foram registados na nesta terça-feira na fronteira, quando imigrantes invadiram a cidade peruana de Inãpari.

