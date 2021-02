Pegou fogo! Gretchen posa com o marido em foto sexy: “Fazemos gostoso”

No fim da noite deste sábado (27/2), Gretchen surpreendeu seus seguidores com um clique para lá de caliente em seu Instagram. Na imagem, ela aparece usando apenas um sutiã e agarradinha ao marido, o músico Esdras de Souza.

“Enquanto um zé povinho fala o que não deve, a gente segue só rindo desse povo que em pleno sábado não tem o que fazer. Mas nós??? Ah, a gente não só tem o que fazer. E ainda fazemos juntos e gostoso”, escreveu a cantora.

Não demorou até os fãs elogiarem a cumplicidade do casal. “Queria estar assim com a minha metade da laranja”, escreveu um deles. Gretchen tem 61 anos e se casou com Esdras em setembro do ano passado.