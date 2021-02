Pensando nas eleições 2022, Luciano Huck visa 6 partidos, diz revista

Luciano Huck quer mesmo sair das telinhas para o Planalto. De acordo com reportagem da revista Exame, o apresentador teve um encontro com o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), no último dia 7 de fevereiro, no Rio.

A conversa aconteceu pouco depois da eleição de Arthur Lira (PP-AL) para o lugar de Maia. Segundo a matéria, desde 2018 que Huck declara abertamente suas relações com PSDB, DEM e Cidadania. Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!

