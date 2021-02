Pilates: benefícios para todos os gostos; saiba mais na coluna da Jackie Pinheiro

E-mail: jackiepinheiro@gmail.com

Instagram: @jackiepinheiroac

Facebook: Jackie Pinheiro

Pilates: benefícios para todos os gostos

Conheci e fiquei encantada com o estúdio de Pilates da fisioterapeuta Suzy Aragão, que também oferece tratamentos em Fisioterapia e RPG. Lá encontrei com o amigo colunista Moisés Alencastro, que também está fazendo aulas, tanto pelos benefícios, quanto por ser uma boa opção durante a pandemia, uma vez que a equipe atende com horários exclusivos e número limitado de pessoas.

Sobre o Pilates

Criada pelo alemão Joseph Hubertus Pilates (1883-1967) por volta de 1900, a técnica oferece muitos benefícios para o corpo e a mente, atendendo a necessidades de públicos bem distintos, como atletas, bailarinos, idosos, gestantes e pessoas em reabilitação. As aulas, inclusive, são capazes de apurar o equilíbrio dos idosos, algo fundamental para evitar quedas e fraturas, acidentes que se tornam cada vez mais graves com o passar da idade.

***

Uma pesquisa da Unifesp indica que o Pilates ajuda a reduzir a pressão e, assim, amenizar o risco de AVC, infarto ou doença renal crônica. O que diferencia essa atividade das demais é o trabalho global e integrado, levando a um bom condicionamento físico e a uma maior consciência corporal. Dessa maneira, contribui para a correção da postura, melhoria da capacidade cardiorrespiratória, tonificação dos músculos, além de reabilitação e prevenção de dores e lesões.

Os princípios do Pilates

Os princípios do Pilates são concentração, centralização (a força vai do centro do corpo para as extremidades, acionando músculos profundos, como os do abdômen); respiração; precisão, controle e fluidez (os exercícios devem ser feitos com domínio e leveza para uma execução eficiente e com menor risco de lesão).

Na prática, os movimentos trabalham o fortalecimento muscular e a flexibilidade ao mesmo tempo, com gestos resistidos e isométricos (ou seja, estáticos), que exigem bastante concentração, força e respiração coordenada. “Por isso, impacta até na musculatura mais profunda, incluindo o core, o conjunto de músculos do abdômen, costas e pelve. Essa estrutura é responsável por sustentar e proteger a coluna de lesões”, explica a professora e fisioterapeuta Suzy Aragão.

Aniversário do Chef

O aniversariante do dia 12 foi o querido e talentoso Chef de Cozinha Júnior Marinho, o acreano que reside em Goiânia e foi finalista do reality show Mestre do Sabor 2020, da Rede Globo. Foi bonito de ver as inúmeras homenagens que recebeu de seguidores, fãs e de amigos no Instagram. Parabéns!

B-Day do Wendeson

O Mister Acre 2018, modelo, influenciador digital e acadêmico de Medicina Wendeson Alves trocou de idade no dia 12 e celebrou a data com alguns poucos amigos, em Foz do Iguaçu-PR, onde reside atualmente. Ele passou uma temporada na terrinha com familiares, mas já retornou para mais um período de estudos.

Happy day

Parabéns para a empresária Dora Mesquita, que celebrou no dia 12 mais um ano de vida. Saúde, paz e prosperidade!

Parabéns!

A influenciadora digital Yara Vittal foi a aniversariante do próximo dia 10. Muito querida pelos amigos e seus seguidores, passou o seu dia recebendo inúmeras homenagens nas redes sociais. Felicidades!

Idade nova

A aniversariante do dia 13 foi a querida e competente decoradora Socorro Macowski, que celebrou a data em família, com discrição, em função da pandemia. Parabéns!

Dicas da Vitória Régia

Duas dicas bacanas da Farmácia Vitória Régia! Coadjuvante no tratamento da artrite, artrose, osteoartrite e osteoartrose, o ArtroVita da Nat Vita é um colágeno tipo II associado a vitaminas que contribui com o processo de reconstrução da cartilagem e promove mais força e robustez aos ligamentos e tendões, além de aliviar a dor e a inflamação das articulações e melhorar sua mobilidade e flexibilidade.

Já o DrenowC®️ é um forte aliado na redução de medidas, pois seus componentes ajudam a reduzir até 60% do acúmulo de líquidos no corpo, além de ser rico em Vitamina C, fazendo com que se torne um potente antioxidante. Siga o Instagram @farmacia_vitoriaregia ou peça informações pelos telefones (68) 99943-3634, 3224-2880 e 3224-2850.

Nova coleção de óculos da Moderna

ZARAY é a nova coleção da Ótica Moderna, uma linha de óculos cheia de charme, beleza e conforto. Já dá pra sentir a ousadia por essa fotografia, não é mesmo?! Vale muito conhecer cada peça! A loja fica localizada na rua Floriano Peixoto, 379, Centro, em frente à rotatória (loja da esquina). Confira as opções no Instagram @oticamodernaa. Informações através dos fones (68) 99979-3535, 99904-3535 e 3223-0093.

Invista na velaterapia

Conhecida também como banho de vela, a velaterapia fortalece os fios e tira as pontas duplas. Quando acompanhada de um corte bordado e de uma boa nutrição, pode fazer milagres em cabelos muito danificados. A dica é do especialista César Maia, cabeleireiro da equipe do Salão Inove. Sua realização é indicada a cada quatro meses, principalmente para pessoas que usam tinturas e processos de alisamento. E a cada dois meses, para quem tem cabelos mais finos, afim de dar mais corpo e comprimento aos fios. Para agendar um horário telefone para o Salão Inove Beleza & Bem-Estar pelos telefones (68) 2102-2892 e 98105-0610 ou com o próprio cabeleireiro César Maia 99988-9308.

Estagiário da Manu

Seria um sonho ser estagiário da Manu Gavassi e do Boticário? Então, SE LIGA nessa oportunidade! Manu e Boti estão em busca de um APAIXONADO POR MAKE para ser estagiário e ajudar na criação de conteúdos pra nova campanha de Intense! Isso mesmo! E o melhor: o escolhido vai ganhar nada menos que R$ 30 (TRINTA) MIL reais e mais R$ 5 mil em produtos da linha Intense!

Pra participar é fácil: você, assim como a Manu e Intense, só tem que amar maquiagem colorida. ❤️ E usar as makes #IntensebyManuGavassi da maneira mais criativa possível! Queremos ver toda essa sua genialidade em um vídeo!

Quem será o novo estagiário?

Tá, amou e quer participar? Como faz? Muito simples:

Exponha as suas cores! Solte a criatividade em um vídeo de, até, 60 segundos Use, pelo menos, 1 item de make IntenseByManuGavassi Publique no seu perfil pessoal e aberto no Instagram, Twitter ou TikTok Use as #QueroEsseEstagio #ExponhaSuasCores e marque @oboticario na legenda

***

Aguardamos os vídeos até dia 16, hein? #ExponhaSuasCores e acesse o regulamento em https://www.boticario.com.br/intense/by-manu-gavassi.

Nova linha Cuide-se Bem Boa Noite

As preocupações e responsabilidades do dia a dia, refletem diretamente na qualidade do nosso sono. Quando o estresse e a inquietação tomam conta, temos a sensação de que, mesmo ao dormir, não recarregamos as energias. É pensando nestas pessoas que o Boticário, lança Cuide-se Bem Boa Noite, uma linha completa de produtos para um ritual de banho e sono, com fragrância relaxante para uma noite tranquila.

***

Os produtos para o corpo, além de hidratar e revitalizar a pele, trazem o segredinho da camomila, conhecida por suas propriedades calmantes, auxiliando no conforto e bem-estar durante toda a noite. A linha conta com alguns produtos exclusivos e inovadores para o portfólio da marca, o aromatizador de travesseiro e o sabonete em mousse.

Evaristo Costa protagoniza campanha de MEN, do Boticário

O ano novo começa com novidades na Linha Men, do Boticário. Dedicado aos cuidados de beleza masculinos, o portfólio de MEN tem nova formulação e identidade visual, com embalagens com design contemporâneo e cores vivas. Além disso, todos os itens foram revisitados e trazem um olfativo mais moderno, com elementos que entregam ainda mais performance para o consumidor.

***

Para contar a novidade, a marca escalou um dos principais crushes da internet, o apresentador e jornalista Evaristo Costa. Com seu jeito carismático que conquistou todo o Brasil, Evaristo trará dicas de beleza bem-humoradas principalmente sobre as temidas caspas — afinal, ninguém precisa ter receio de usar camisa preta por medo de ter vestígios do intruso nos ombros. Promete, também, lançar o desafio que vai movimentar as redes sociais da marca no IG, YT e no Clu_B, o perfil do Boti dedicado a audiência masculina. O Shampoo Anticaspa MEN é um ótimo aliado, com fórmula rica em zinco, que combate a descamação do couro cabeludo logo após a primeira aplicação.

Fórmula vegana de MEN

Sem abrir mão dos atributos sustentáveis da marca MEN tem fórmula vegana e com embalagens de PE verde – o plástico produzido a partir da cana-de-açúcar — em um portfólio completo de cuidados para o corpo, rosto e cabelos, com shampoos, condicionador e novidades em itens de styling, Shower Gel, Hidratante Corporal, Espuma, Creme e Pós-Barba, e Azulen, que promove ação calmante para pele após o barbear.

Ação social do Bairro da Paz

O Grupo Banho de Cheiro fez parceria com o Projeto Olhar Diferente e juntos distribuíram cerca de 80 sacolões, totalizando uma tonelada de alimentos para as famílias que foram atingidas pelas cheias dos igarapés na região, em Rio Branco. A ação foi realizada na última sexta-feira, 12. A entrega dos sacolões foi feita no Bairro da Paz onde fica localizada a venda direta, um dos locais atingidos pela enchente.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários