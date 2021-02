Plácido de Castro recebe três reforços para disputa do Campeonato Acreano

Zagueiro, lateral-direito e lateral-esquerdo chegam ao Acre para integrar elenco do Tigre do Abunã

Ainda sem poder treinar e realizar a pré-temporada em virtude do decreto governamental que proíbe atividades coletivas no Acre por conta da pandemia do novo coronavírus, o Plácido de Castro está trabalhando fora das quatro linhas para concluir a formação do elenco.

Nesta terça-feira (23), o Tigre do Abunã recebeu três reforços para integrar o elenco que vai disputar o Campeonato Acreano.

Chegaram ao clube para ficar à disposição do técnico Radson Júnior o zagueiro Davi, o lateral-direito Tuche e o lateral-esquerdo Geanderson. Os atletas são oriundos do sul do país, de acordo com o treinador.

Além dos três jogadores, o volante Joel, já confirmado como reforço do Plácido de Castro para o estadual, é outro atleta que chegou à cidade para se juntar ao elenco, segundo Radson Júnior.

O técnico aguarda que as atividades sejam liberadas pelas autoridades de saúde para dar início à pré-temporada mirando a disputa do Campeonato Acreano. O estadual está marcado para iniciar no dia 7 de março. O Tigre do Abunã estreia contra o Vasco-AC.

