PM apreende drogas, moto roubada e PS2 na casa de adolescente no Calafate

Mlitares da Força Tática do 1° Batalhão faziam patrulhamento de rotina quando receberam uma denúncia

Uma motocicleta foi recuperada e drogas foram apreendidas na noite desta segunda-feira (8), no beco Fênix, no bairro Ilson Ribeiro, região do Calafate, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, militares da Força Tática do 1° Batalhão faziam patrulhamento de rotina quando receberam uma denúncia informando que um adolescente chamado Adriano estava colocando terror naquela comunidade.

De posse da denúncia, os militares foram até o local e avistaram o acusado ao lado da motocicleta roubada de cor vermelha. Ao avistar a guarnição, o suspeito conseguiu fugir para dentro de uma área de mata.

Na residência do menor foram apreendidos 35 trouxinhas de cocaína, documentos pessoais roubados e um PlayStation 2.

Todo material foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes, para ser tomada as medidas cabíveis. O adolescente continua sendo procurado.

