PM estoura ‘boca de fumo’ e prende dois traficantes no Tucumã

Dois homens foram presos acusados de tráfico de drogas, na tarde desta quinta-feira (4), em uma residência localizada na rua Ametista, no bairro Tucumã, em Rio Branco.

Policiais militares do Choque, Rotam e Giro, estavam em patrulhamento de rotina, quando receberam uma denúncia anônima que uma residência no Tucumã estava funcionando como boca de fumo. De posse das informações, as guarnições foram até o local para verificar a situação.

Ao chegar no local denunciado, os militares realizaram um cerco policial e viram alguns suspeitos pulando no muro na parte de trás da residência. Foi feito um acompanhamento e conseguiram ainda capturar dois homens.

Dentro da residência foram encontradas 16 trouxinhas de cocaína, 22 trouxinhas de pasta a base de cocaína, 9 tabletes de maconha, 7 barrinhas pequenas de maconha e uma quantia de R$ 86,00, oriundo das vendas dos entorpecentes.

Diante dos fatos, os traficantes foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

