Pneu de avião estoura durante pouso no aeroporto de Guarulhos; assista vídeo

O momento foi registrado por uma câmera de segurança do local

Um dos pneus de uma aeronave estourou durante pouso no aeroporto de Guarulhos , localizado na cidade de São Paulo (SP), no último dia 07. A situação foi registrada e chamou a atenção dos internautas.

O avião , um Boeing 777, pousou no aeroporto por volta das 16h30, quando ocorreu a acidente. O momento foi filmado pelas câmeras de segurança do canal SBGR, no YouTube, que transmite 24h por dia, de modo ao vivo, o movimento de pousos e decolagens nas pistas de Guarulhos.

Segundo o portal Aeroin, apesar do susto, o incidente é comum em diversos aeroportos ao redor do mundo e não interfere na segurança dos passageiros.

