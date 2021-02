Polícia Civil cumpre mandados, prende dois e apreende droga na capital

A Polícia Civil por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio do Núcleo de Capturas(NECAP), da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE) cumpriu no final da tarde da ultima sexta-feira, 26, três mandados de prisão na região do centro da cidade, especificamente no antigo bairro Papouco.

Durante a ação da Polícia Civil duas pessoas foram presas em flagrante em posse de 141 barras de maconha além de R$ 1.660,00 (mil seiscentos e sessenta reais) oriundo da venda do entorpecente.

A ação conjunto entre as especializada é resultado de investigação compartilhada de dados onde os investigados tem correlação de crimes cometidos, propósito que leva a uma identificação mais célere do infrator com o cruzamento de informações que subsidiará o inquérito policial.

Os presos foram conduzidos à delegacia para lavratura do auto de flagrante e em seguida colocados à disposição da justiça.

