Polícia Civil recupera cabeças de gado que haviam sido furtadas de fazendas em Feijó

Foram conduzidos à delegacia o caseiro da propriedade e dois peões que se encontravam no local

A Polícia Civil de Feijó recuperou 10 cabeças de gado roubadas avaliadas em pelo menos R$ 30 mil pertencentes a duas vítimas. Na tarde de sexta-feira (5), as vítimas procuraram a delegacia e relataram o furto que havia ocorrido na madrugada daquele mesmo dia.

De imediato foi montada uma equipe de investigação liderada pelo delegado Railson, que evidenciou como suspeitos os integrantes de quadrilha reincidente na prática desse tipo de delito.

Já por volta das 18h foi empreendida diligência pela BR 364, sentido FJ/MU, até o KM 47, onde, após incessante busca realizada no campo de um dos suspeitos, foram localizados 8 bois dos 10 furtados. Os outros dois bois já haviam sido identificados em outra localidade.

Diante disso, destacada autoria e materialidade do crime de furto, foram conduzidos à delegacia o caseiro da propriedade e dois peões que se encontravam no local. Outro envolvido foi devidamente identificado e também responderá pela prática do delito.

