Polícia fecha distribuidora que funcionava como boca de fumo em Rio Branco

Um jovem identificado como Luid Ferreira de Oliveira foi preso acusado por tráfico de drogas, na tarde desta terça-feira (9), em uma distribuidora no bairro Belo Jardim 1, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de policiais militares do Choque do Batalhão de Operações Especiais (Bope), uma denúncia anônima informou que uma distribuidora de bebidas estava sendo usada como ponto de venda de drogas no bairro.

Uma guarnição foi até o local averiguar a situação e os militares realizaram um cerco policial, conseguindo prender Luid Ferreira.

Na revista dentro do estabelecimento foi encontrado um revólver com cinco munições intactas, 800 gramas de maconha, balança de precisão, material para embalar a droga e uma quantia de R$ 5.800,00 em espécie.

Diante dos fatos, o traficante recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), para os devidos procedimentos.

