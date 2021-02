Polícia recupera mais de 4 toneladas de frios subtraídos da empresa Dom Porquito

Uma ação rápida da Delegacia de Polícia Civil do Tucumã culminou na prisão de um indivíduo, em flagrante, após cometer um estelionato que findou em um prejuízo de mais 76 mil reais à empresa, em produtos como linguiça, calabresa e etc. A ação policial ocorreu nessa sexta-feira, 19, no bairro Vila Betel.

Após o recebimento de informações, o grupo de investigadores, juntamente com os delegados da unidade, descolaram-se até o endereço onde o suposto autor estava. Chegando lá, o veículo do autor (que também foi usado na ação), foi visualizado e submetido a um revista. O procedimento policial possibilitou na apreensão de parte dos produtos subtraídos da empresa, ainda no carro.

Após a constatação da materialidade do crime, foi dada voz de prisão para o autor que foi conduzido à Delegacia de Flagrantes.

De acordo com o coordenador da ação policial, delegado Igor Brito, a ação foi rápida e exitosa e oportunizou na restituição de 230 caixas de Frios que foram oriundas do crime na “Dom Porquito”.

“Estamos atentos a toda conduta que afronte à ordem pública. O que foi feito hoje, foi nada mais que realizar o papel repressivo, que é característico da atividade Policial Civil. Graças ao trabalho que é desempenhado nesta unidade policial, foi possível a prisão e a restituição dos bens subtraídos em menos de 30 minutos, após comunicados desta ação criminosa”, destoucou Brito.

Ainda segundo informações do coordenador da ação, grande parte da mercadoria seria comercializada na Bolívia, após o transporte dos frios para fronteira.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários