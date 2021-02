Por conta da pandemia, Uninorte realiza cerimônias de Colação de Grau a distância

A novidade da colação de grau não presencial por conta da pandemia do novo coronavírus, tem sido uma opção para os acadêmicos que estão se formando no Centro Universitário Uninorte. Apesar das adversidades trazidas pela pandemia, a Instituição desde o início se comprometeu a amparar os estudantes com aulas on-line e assistência pelo canal CIA.

Segundo a Pró-Reitora Acadêmica, Vanessa Igami, a sensação enquanto Uninorte, em formar novos profissionais, no atual cenário mundial de pandemia pela Covid-19 e suas variantes, continua sendo de consciência de dever cumprido, considerando o que esse evento magno representa na vida do formando, na vida de suas famílias e na vida acadêmica da Instituição.

“A colação de grau representa um momento solene e que traduz a vitória conquistada pelo aluno que ingressou no ensino superior, buscando realizar um sonho. Para nós, Uninorte, a emoção se renova a cada ato realizado, pois ali se tem o resultado de um trabalho feito a muitas mãos e que envolve uma grande equipe, de diversos setores institucionais. Nossa sensação pelo cumprimento de tão nobre missão, soma-se a emoção de nossos formandos pelo sonho realizado na conquista de uma profissão. Esse compromisso social nos motiva a prosseguirmos em união superando os obstáculos que se apresentam, como os experimentados nos últimos meses. Mesmo em processo de adaptação, todos nós temos nos superado e temos alcançado as finalidades devidas do nosso esforço conjunto”, afirma Igami.

O Centro Universitário Uninorte sempre primou pela qualidade e segurança na realização do seu trabalho. De acordo com a Pró-Reitora, as formaturas presenciais sempre receberam investimentos capazes de acolher, em muitos momentos, até 1200 pessoas reunidas, participando desse solene momento da vida dos acadêmicos. Mas, com as restrições sanitárias impostas pela pandemia, a Instituição se uniu com as autoridades governamentais e de saúde no sentido de primar pelo cuidado e zelo à vida. Assim, os investimentos continuaram, só que, no formato remoto, visando garantir a participação e segurança de toda a comunidade acadêmica e suas famílias.

“A solenidade de colação de grau continua contando com o trabalho de uma grande equipe que pensa, planeja e realiza cada momento com respeito, carinho e valorização do que representa esse momento. Mesmo de modo remoto, as emoções se movem e os resultados impactam vidas e a sociedade como um todo, pois, novos profissionais estarão preparados para contribuir com o desenvolvimento e prestação de serviços a sociedade”, finaliza a Pró-Reitora Acadêmica.

