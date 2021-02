Porto Velho inicia aplicação da 2ª dose da vacina contra a Covid-19 nesta segunda

Inicia na próxima segunda-feira (15) a segunda etapa de vacinação contra a Covid-19 em Porto Velho. Serão imunizados os profissionais de saúde que tomaram a primeira dose da CoronaVac no dia 19 de janeiro, quando o primeiro lote da vacina chegou na capital.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), em Porto Velho a segunda aplicação acontece 28 dias contados a partir da dose 1, conforme orientação do Ministério da Saúde.

“A Semusa reforça que a segunda dose da vacina está garantida para a população que já iniciou a imunização. A estratégia para esta etapa será a mesma da primeira fase, ou seja, as equipes de vacinação itinerantes vão aplicar o imunizante dentro das unidades com agendamento prévio e no de intervalo estabelecido entre as duas doses”.

Desde 19 de janeiro, quando começou a campanha de vacinação contra a Covid-19, já foram imunizados 11.558 pessoas dos grupos prioritários na capital. São elas:

7.919 trabalhadores da saúde

3.393 idosos com 80 anos ou mais

151 indígenas

81 idosos com 60 anos ou mais em instituições

Do total de vacinados até agora, 71,99% são do sexo feminino e 28,01% do sexo masculino. Segundo a prefeitura, 30 de janeiro é a data com mais vacinados em um único dia: foram 870 aplicações.

Vacinação em idosos com mais de 80 anos

No início deste mês de fevereiro, a capital começou a vacinar os idosos com mais de 80 anos, após um agendamento prévio. Foram mais de 3 mil pedidos feitos à Semusa.

Esses idosos foram imunizados com a vacina Oxford, desenvolvida pela AstraZeneca, e pela Universidade de Oxford, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Quem recebeu a primeira dose do imunizante nesta semana, deverá receber a 2ª dose do imunizante só daqui três meses.

