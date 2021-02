Prefeito de Plácido de Castro recebe Vanda Milani, para tratar de investimentos ao município

De acordo com a deputada Vanda Milani, o momento é de estreitar laços e firmar parceria com o município de Plácido Castro

O prefeito Camilo Silva, recebeu na tarde desta segunda-feira, 15, em seu gabinete, a deputada federal Vanda Milani. O encontro teve o objetivo de anunciar as emendas parlamentares que serão destinadas ainda este ano para o município de Plácido de Castro. Os recursos serão direcionados para os segmentos de agricultura, saúde, ação social e infraestrutura.



A reunião contou com a presença do presidente da câmara José Nunes, a vereadora Socorro Formigão, os secretários de saúde, agricultura e finanças além dos representantes da colônia de pescadores.



De acordo com a deputada Vanda Milani, o momento é de estreitar laços e firmar parceria com o município de Plácido Castro “Estamos trabalhando para que nossa gestão seja participativa e colaborando para que os prefeitos possam realizar ações para beneficiar os moradores”.

Para o prefeito Camilo Silva, este recurso é de grande importância ao município de Plácido de Castro. De acordo com o gestor o momento é de celeridade para tirar a prefeitura da inadimplência, e o prefeito considera a vinda da Deputada federal Vanda Milani um apoio fundamental “A deputada está disposta ajudar nosso município com emendas parlamentares o que é muito importante, se propor a ouvir e olhar de perto onde pode ajudar o município. Apresentamos a realidade de nossos produtores da agricultura familiar e também a nossa praça central, pois entendermos que nossa cidade precisa ter um lugar atraente, para os familiares terem um entretenimento aos finais de semana e estamos focando onde nossa cidade precisa de investimentos imediato” Finalizou o gestor.

