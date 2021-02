Prefeitura da Capital usa foto de idoso falecido como vacinado contra covid-19 e filhos se revoltam

"Infelizmente ocorreu que a matéria enviada pela Semsa e publicada no site estava com uma foto de arquivo", diz comunicação municipal

Os filhos do senhor João Francisco de Melo está indignada com a Prefeitura de Rio Branco. Em uma publicação no Facebook, a filha de João, Inêz, diz que o site da Prefeitura utilizou uma foto de seu pai afirmando que ele havia sido vacinado contra a covid-19 nesta quarta-feira (10).

Acontece que o senhor João faleceu em agosto do ano passado,a foto utilizada foi tirada durante a campanha de vacinação contra a influenza e nada tem a ver com a campanha atual contra covid-19.

A família pede respeito e afirma que vai processar a gestão municipal. “Eu fiquei muito triste em me deparar com essa situaçao. Salvei todos os arquivos pra entender de onde partiu a fonte da matéria. Utilizaram a imagem do nosso pai ja falecido para vincularem a uma materia falsa. Exigimos respeito a memória de nosso pai, bem como que esse dano seja reparado. Todos que me conhecem sabem que estou ausente, e as razões. Eu acredito na isençao do MP. Nao é só a reparaçao do dano é o que esta por traz de tudo isso. Quem nao for comentar para edificar, por favor, nao comente na minha página. O que esta acontecendo ??? Varias pessoas fazendo contato para enviarem a divulgaçao e ainda com a pergunta: Teu pai não faleceu?? (sic)”, diz a publicação de Inêz.

A diretoria de comunicação da Prefeitura diz que “infelizmente ocorreu que a matéria enviada pela Semsa e publicada no site estava com uma foto de arquivo, da campanha de vacinação contra a influenza que ocorreu em Rio Branco. Lamentamos o a situação e a Semsa emitirá uma note sobre o assunto. A matéria não está mais no site”.

