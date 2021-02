Prefeitura decreta situação de emergência por causa das chuvas e enchentes na Capital

Na manhã desta quarta-feira (10), a prefeita em exercício, Marfisa Galvão (PSD), decretou situação de emergência no Município de Rio Branco, com base em dados contidos no Formulário de Informações do Desastre – FIDE. O decreto foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE).

Com o decreto, ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens necessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação dos cenários dos desastres, desde que possam ser concluídas no prazo máximo de cento e oitenta dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da caracterização do desastre, vedada a prorrogação dos contratos. O prazo de vigência deste decreto é de 180 dias.

Um dos motivos para o decreto é em razão do quantitativo de chuva acumulada entre os dias 05 e 06 de fevereiro de 2021, registrado no intervalo das 19:00hs do dia 04 às 15:00hs do dia 05, onde demonstra um total pluviométrico acumulado de 107,7 mm (com leitura manual), o que representa 36,9 % do previsto para todo o mês de fevereiro, cuja média histórica é de 292 mm.

A capital conta com seis igarapés, entre eles, o Igarapé do Almoço, o Igarapé São Francisco, o Igarapé Dias Martins, o Igarapé Batista, o Igarapé da ETA e o Igarapé Judia os quais cortam a cidade de Rio Branco, transbordaram e atingiram casas, lojas, comércios e outros estabelecimentos no último fim de semana.

O Acre ultrapassou a cota de transbordamento durante a madrugada desta quarta-feira, 10. Na medição realizada às 6 horas da manhã, o nível era de 14,03. Nas últimas 24 horas, choveu 18,4 milímetros.

