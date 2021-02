Presidente do Depasa visita famílias indígenas em Feijó e anuncia abastecimento de água

A pedido do governador Gladson Cameli, nesta quarta-feira (24), a presidente do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), Waleska Dessotti, acompanhada do diretor de obras do órgão, Jairo Cassiano, e o presidente do Instituto Dom Moacyr, Francineudo Costa, fizeram uma visita ao município de Feijó para verificar as condições de abastecimento de água e levar alimento às famílias indígenas que habitam as aldeias que estão inundadas.

Por causa da cheia, com seus poços submersos, essa famílias só tinham água da chuva ou do rio para beber.

Ao receber as cestas básicas e serem informadas que continuarão recebendo água potável, agora a cada dois dias, as comunidades se sentiram presenteadas.

“O presente foi meu ao ver que mesmo diante de tantas dificuldades, há entre essas pessoas tanto sorriso, brilho no olhar e uma alegria contagiante”, disse Waleska.

“Gratidão a Deus e ao governador Gladson pela oportunidade de levar um alento a pessoas tão especiais”, finalizou.

