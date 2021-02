Bolsonaro destaca viagem ao Acre em vídeo no Facebook; assista

O perfil oficial no Facebook do presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido) postou na tarde desta quarta-feira (24) um vídeo sobre a agenda dele no Acre na mesma data.

O material mostra o sobrevoo de helicóptero feito pela equipe de governo sobre Sena Madureira, um dos municípios mais afetados pelas enchentes no estado.

Além disso, traz trechos da entrevista coletiva no Aeroporto Internacional de Rio Branco, que contou com a participação de políticos locais, como o senador Márcio Bittar (MDB), que foi o responsável pela vinda do presidente ao estado. O senador acompanhou o presidente em todos os compromissos no Acre.

No vídeo, inclusive, está o agradecimento de Bittar pela vinda de Bolsonaro. “Ao dizer ao presidente do problema que nós tínhamos, na mesma hora tomou as medidas jurídicas e mandou fazer a medida provisória com crédito extraordinário de R$ 450 milhões, onde parte vem para o Acre”, destacou.

Na ocasião, o chefe do Executivo nacional entregou quase 22 mil doses da vacina contra a Covid-19 aos acreanos e anunciou a destinação de R$ 800 mil para ações de apoio às famílias atingidas pela alagação.

