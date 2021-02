PRF/AC apreende 54 kg de cocaína em caminhão cegonha que transportava carros

O motorista do veículo modelo cegonha não foi detido e seguiu a viagem, pois tinha que fazer as entregas dos demais automóveis

Um carro foi apreendido no início da noite desta segunda-feira (15), durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em frente à Unidade Operacional no bairro Santa Cecília, em Rio Branco.

Segundo informações da PRF, agentes estavam realizando umas abordagens de rotina quando perceberam a aproximação de um caminhão-cegonha. Os agentes abordaram o veículo e começaram a olhar dentro dos carros que o caminhão transportava, quando encontraram. No banco de trás de um dos veículos foram encontrados cerca de 50 barras de cloridrato de cocaína, que totalizaram 54 quilos.

O motorista do veículo modelo cegonha não foi detido e seguiu a viagem, pois tinha que fazer as entregas dos demais automóveis. O carro que estava com os entorpecentes foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes, juntamente com a droga apreendida, para a tomada das medidas cabíveis.

