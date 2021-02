Primeira-dama do Estado visita municípios atingidos por cheia dos rios

A primeira-dama do Estado, Ana Paula Cameli, esteve nesta sexta-feira (19) nos municípios de Feijó e Tarauacá para acompanhar a situação das famílias desabrigadas pelas cheias dos rios que banham a região.

A primeira agenda foi em Feijó. Acompanhada do prefeito Keifer Cavalcante e da primeira-dama e secretária municipal de Assistência Social, Rose Cavalcante, Ana Paula Cameli visitou os bairros atingidos pela cheia do Rio Envira, que já desabrigou várias famílias e estão instaladas em uma escola da cidade. Homens do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil municipal auxiliam os moradores.

Durante a visita, a Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres entregou cestas básicas, kits de limpeza, sabonetes e 1500 máscaras reutilizáveis para auxiliar na manutenção dos abrigos e aos moradores desabrigados.

“O que pudermos fazer para amenizar a dor dessas famílias, será feito. É momento de Estado e município se unirem para ajudar o máximo de pessoas possíveis”, destacou Ana Paula Cameli.

A primeira-dama seguiu viagem até Tarauacá, onde até então 70% da população foi afetada pela cheia do Rio Tarauacá. Acompanhada da prefeita, Maria Lucinéia, e do deputado Federal Jesus Sérgio, a comitiva visitou os pontos mais atingidos do município, entregando também 200 cestas básicas para a Secretaria Municipal de Assistência Social, que irá fazer o mapeamento das famílias mais vulneráveis.

