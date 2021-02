O Amazônia 1, primeiro satélite 100% brasileiro, foi lançado ao espaço na madrugada deste domingo (28), por volta das 1h54, no Centro de Lançamento Sriharikota, na Índia.

O equipamento do Brasil foi ao espaço juntamente com os satélites Sindhu Netra (India), Nanoconnect-2 e SpaceBee (12 ) (ambos dos Estados Unidos).

O satélite brasileiro será colocado em órbita pela missão PSLV-C51, da agência espacial indiana Indian Space Research Organisation (ISRO).

Cerca de 17 minutos após o lançamento do foguete, o satélite se separou e fez suas primeiras atividades previstas, como a abertura do painel solar, a estabilização de sua orientação em relação à Terra, a verificação dos sistemas e a colocação do modo de prontidão.