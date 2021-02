Proibidas de usar biquini, atletas boicotam torneio de vôlei de praia

As alemãs Karla Borger e Julia Sude não vão participar da Katara Cup, uma competição de vôlei de praia de alto nível no Catar, em um ato de boicote. Elas afirmam que o país que receberá a Copa do Mundo de 2022 não permite que as jogadores usam biquini, vestimenta das atletas, para disputar os jogos.

“Estamos lá para fazer nosso trabalho, mas estamos sendo impedidas de usar nossas roupas de trabalho”, disse Borger à rádio alemã Deutschlandfunk, na noite desse domingo (21/2). “Este é realmente o único país e o único torneio em que um governo nos diz como fazer nosso trabalho. É isso que estamos criticando”, concluiu.

