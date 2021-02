Pronto-Socorro vai receber 10 novos leitos de UTI

Como medida emergencial destinada a suprir a necessidade de novos leitos de UTI para tratamento de pacientes acometidos pela Covid-19, o governador Gladson Cameli anunciou na tarde desta segunda-feira, 8, que a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) está finalizando a implantação de mais dez leitos no Pronto-Socorro de Rio Branco.

O secretário Alysson Bestene falou que o quarto andar da unidade vai receber os novos leitos, que estarão disponíveis a partir da próxima quinta-feira. Simultaneamente, a equipe da Saúde irá montar a usina de oxigênio para abrir outros 10 leitos no Hospital do Idoso, também em Rio Branco.

“A determinação do governador é que usemos toda estrutura hospitalar disponível para zerar a fila de espera por um leito de UTI. Vamos abrir no total 30 leitos”, anunciou.

Além dos 20 leitos na capital, estão sendo implantados outros dez leitos no Hospital de Campanha do Juruá, totalizando 110 leitos de UTI na rede pública estadual de saúde.

Caravana para o Juruá

Na próxima quarta feira, 10, o governador Gladson Cameli vai comandar uma caravana de secretários estaduais que irá percorrer a BR-364 de Rio Branco a Mancio Lima. Segundo Gladson, a meta é visitar todos os municípios no eixo da rodovia para que a equipe verifique todas as obras em andamento e as que precisam ser executadas nessas localidades.

