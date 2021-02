Prouni: prazo de matrícula para aprovados na 2ª chamada encerra nesta quarta

Candidatos pré-selecionados na segunda chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni) 2021.1 têm até esta quarta-feira (24) para comparecer às instituições as quais foram selecionados e comprovar as informações fornecidas na inscrição. O procedimento é obrigatório para concessão da bolsa.

Sem a comprovação dos documentos necessários na faculdade onde conseguiu a bolsa de estudo, a matrícula não pode ser efetivada. Por isso, é importante saber quais são as documentações exigidas e não perder o prazo para garantir a vaga.

Na primeira edição deste ano, o programa oferece bolsas para 13.117 cursos em 1.031 instituições de ensino superior, em todos os estados e no Distrito Federal. Ao todo, mais de 162 mil bolsas foram ofertadas. Destas, 52.839 são para cursos na modalidade de educação a distância.

Confira, abaixo, os documentos necessários para comprovar as informações:

– Documentos de identificação do candidato e dos familiares

– Comprovantes de residência

– Comprovantes de rendimento

– Comprovante de separação, divórcio ou óbito dos pais, quando for o caso

– Comprovante de pagamento de pensão alimentícia

– Comprovantes de ensino médio

– Comprovante de professor da educação básica, quando for o caso

– Comprovante de deficiência, quando for o caso

Como funciona o Prouni?

O Prouni é um programa do governo federal que viabiliza o acesso a cursos de graduação em faculdades privadas brasileiras, por meio da concessão de bolsas de estudo integrais e parciais, válidas até o final do curso.

A classificação no processo seletivo é feita com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Para participar é preciso ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou particular, desde que na condição de bolsista integral da instituição. A renda familiar per capita não pode ser maior que três salários mínimos.

Novo cronograma do Prouni 2021.1

Período de inscrições: 12 a 15 de janeiro

Resultado da 1ª chamada: 19 de janeiro

Comprovação de informações da 1ª chamada: 19 de janeiro a 03 de fevereiro

Resultado da 2ª chamada: 08 de fevereiro

Comprovação de informações da 2ª chamada: 08 a 24 de fevereiro

Prazo para participar da lista de espera: 01 a 02 de março

Divulgação da lista de espera: 05 de março

Comprovação de informações da lista de espera: 08 a 12 de março

