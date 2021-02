Qatar: Neymar fica até 2026 no PSG, não terá aumento e pode ter ‘parça’ Messi

Imprensa do Qatar, de onde é o dono do PSG, revela acerto

Apesar de não existir nenhuma confirmação oficial, Neymar está próximo de renovar com o Paris Saint-Germain , que ontem goleou o Barcelona , até 2026, segundo o “Qatar Today”.

O brasileiro, que já tinha garantido a permanência , segue sendo líder do projeto para levar o clube a conquista da Champions League e aguarda também a definição do futuro de Mbappé na equipe.

As informações da imprensa local também indicam que a continuidade do camisa 10 pode estar atrelada com a possível chegada de Messi para a próxima temporada. O argentino pode terminar mais uma temporada sem títulos no Barcelona e buscar a mudança após o fim do seu contrato com o time culé.

Neymar, que atualmente possui vínculo com o PSG até 2022, não irá cobrar um aumento salarial pela renovação. Além disso, por conta da crise financeira mundial provocada pela pandemia da Covid-19, nenhum clube teria condições econômicas para tentar contratar o craque e pagar o que ele recebe atualmente.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários