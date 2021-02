Quarenta pessoas são detidas em festa clandestina neste sábado em Manaus

Foram apreendidas 168 caixas de bebidas alcóolicas no local do evento

Cerca de 40 pessoas foram detidas em uma festa clandestina na noite de sábado (20), no bairro Tarumã, em Manaus. Agentes de fiscalização, coordenados pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), chegaram ao local após receber denúncias anônimas.

No local do evento, os fiscais constataram que havia muitas bebidas alcoólicas, palco e uma mesa de som. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS) apreendeu 168 caixas de bebidas alcoólicas no local. Dois veículos, uma motocicleta e um carro, também foram apreendidos.

O delegado Fernando Bezerra explicou que os participantes da festa clandestina, tanto os organizadores quanto os convidados, vão responder por descumprimento do decreto que restringe a circulação de pessoas entre 19h e 6h.

Mesmo com a abertura do comércio em geral, prevista para começar a partir desta segunda-feira (22), as restrições durante a noite seguem em vigor.

