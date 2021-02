Ramiro admite má fase do Corinthians, mas promete luta até o fim por Libertadores

A fase do Corinthians não é boa. Após a derrota por 1 a 0 para o Santos na Vila Belmiro, o meia Ramiro admitiu a situação complicada na briga do time por vaga na Copa Libertadores, mas não desistiu de buscar a vaga no torneio continental.

“Temos de assumir nossos erros, o adversário fez o gol, tivemos chance e não soubemos fazer. É difícil, mas temos possibilidade de classificar. Temos que honrar essa camisa até o final para colocar esse time na Libertadores”, afirmou Ramiro ao fim da partida disputada na Vila Belmiro e atrasada da 33ª rodada do Brasileirão.

“Ruim, indignação, a gente fica triste, sempre entra para ganhar, deixamos cair nessa reta final que podia selar nossa classificação para a Libertadores. Enquanto tivermos chances, vamos brigar até o final”, prometeu o volante. Nos nove jogos que fez em 2021, o Corinthians venceu apenas três, contra Fluminense, Sport e Ceará, e sofreu cinco derrotas.

Com o resultado, a situação do Corinthians para conseguir uma vaga na próxima edição da Libertadores se complica muito. Para entrar no G-8, a equipe precisa vencer seus últimos dois jogos, torcer para que o Santos não vença nenhum dos dois seus e para que o Athletico-PR tropece ao menos uma vez.

Nas últimas rodadas, o Corinthians enfrentará Vasco, em casa, e Internacional, fora. O Santos receberá o Fluminense e visitará o Bahia. Já o Athletico-PR jogará com o Grêmio em Porto Alegre e o Sport, em Curitiba.

