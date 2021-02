Rio Acre amanhece a apenas 37cm da cota de transbordo e águas já invadem ruas da Base

A expectativa para os próximos dias é de muita chuva, o que colabora para as cheias de rios e igarapés

O Rio Acre ultrapassou a cota de Alerta em Rio Branco. Segundo a medição feita pela Defesa Civil Estadual, o manancial que divide a capital acreana entre primeiro e segundo distritos atingiu 13,67 metros, a cota de alerta é 13, 50 metros e está a apenas 33 centímetros de atingir a cota de transbordamento (14 metros), que é quando as primeiras famílias começam a ser atingidas. Nas últimas 24 horas houve o acumulado de 9,8 milímetros de chuva.

O jornalista Victor Farias fotografou o Rio Acre nas primeiras horas da manhã. Morador do bairro da Base, ele mostra que a águas já avançam pelo bairro que é um dos mais castigados pelas enchentes. Nas fotos é possível ver que o rio já se espalha pelo estacionamento e rua em frente ao Mercado dos Colonos.

Desde que o rio atingiu os 10 metros, as famílias que vivem em bairros alagadiços estão sendo monitoradas. A cota de transbordo pode ser atingida ainda pela manhã e a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros já estão alertas e o Plano de Contingência em caso de cheias já está sendo colocado em prática e boxes já foram sendo concluídos no Parque de Exposição Wildy Viana. E segundo o major Falcão, cooordenador da defesa Civil, devem ficar prontos no máximo até a quarta-feira (10).

“Mas até lá, temos os abrigos alternativos para receber estas famílias que são as escolas”, explicou.

A expectativa para os próximos dias é de muita chuva, o que colabora para as cheias de rios e igarapés. Nos primeiros 8 dias de fevereiro já choveu 56% acima da média esperada para todo o mês, já acumularam 160mm de chuva, em Rio Branco, a média mensal é 284mm.

Confira mais fotos de Victor Augusto:



Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários