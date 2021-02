Rio Acre apresenta estabilidade nesta sexta-feira, mesmo com 12 cm a menos em 24 horas

O Rio Acre apresentou estabilidade nas últimas horas, quando chegou ao nível de 15,64m, na medição de 6h desta sexta-feira (19).

São 12 cm a menos do que o registrado no mesmo horário do dia anterior, mas a marca é a mesma apontada às 21h também desta quinta-feira (19).

O volume de chuva nas últimas 24 horas foi de 11,8mm.

O afluente ainda permanece acima 1,64m acima da cota de transbordamento, que é de 14m.

São 191 famílias atingidas, sendo que 176 estão em casa de familiares e outras 65 estão nos abrigos montados pela prefeitura de Rio Branco.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários