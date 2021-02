Rio Acre apresenta sinal de vazante na capital após baixar um centímetro

No entanto, entre 6h e 9h da manhã desta quinta o manancial subiu 5cm, segundo os Bombeiros

O Rio Acre na capital voltou a baixar na medição realizada no meio da tarde desta quinta-feira (25). O nível do manancial que banha a maior cidade do estado desceu apenas um centímetro, seguindo a tendência das últimas horas.

As águas passaram a baixar a partir do meio-dia, quando registrou 15,03 metros contra 15,04m das 9h. Às 15h, o manancial marcou 15,01m. O rio está 8 centímetros mais raso em relação ao mesmo horário desta quarta-feira (24).

As informações são do Corpo de Bombeiros.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários