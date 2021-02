Rio Acre continuam subindo no interior e avança mais de 2 metros em Assis Brasil

Em Assis Brasil, o aumento foi de 2,53m e em Brasileia de 1,92m, com base nos dados

Enquanto o Rio Acre deixa a cota de transbordamento nesta sexta-feira (12), com 13,98m, os demais afluentes do interior do Acre seguem subindo.

A última medição das 6h aponta para um aumento no nível do Rio Juruá, que saiu de 09,84 na noite de quinta-feira (11) para 10m84cm, avançando a cota de alerta, que é de 11,80m.

Em Sena Madureira, o terceiro maior município do Acre, o Rio Iaco já está bem perto da cota de transbordamento, com 15,18m.

Em Assis Brasil, o aumento foi de 2,53m e em Brasileia de 1,92m, com base nos dados emitidos pelo Corpo Bombeiros.

O Riozinho do Rola também subiu 30 cm.

