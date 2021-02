Rio Acre está quase saindo da cota de transbordo, mas ainda atinge 13 mil pessoas na Capital 

O nível do Rio Acre continua apresentando vazante na Capital. Ás 12 horas desta quinta-feira, o manancial chegou à marca dos 14,56 metros e caminha para sair da cota de transbordamento, que é 14 metros. A vazante em 24 horas é de 53 centímetros.

No entanto, de acordo com os dados da Defesa Civil na capital, a cheia do manancial já afetou 2,7 mil famílias, sendo que mais de 13 mil pessoas acabaram atingidas. A previsão é de chuvas nas próximas horas.

Somente em Rio Branco, choveu nas últimas 24 horas, 7,00 mm. O Rio está 56cm cm acima da cota de transbordamento.

