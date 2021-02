Rio Acre sai da cota de transbordamento na capital; 6 mil famílias seguem atingidas

A coordenadoria da Defesa Civil em Rio Branco informou que o Rio Acre está com 13 metros e 74 centímetros de profundidade, após medição realizada ao meio dia deste sábado (27). Nas últimas 24 horas, choveu 10,40mm.

De acordo com informações, o rio estava na cota de transbordamento desde o dia 17 deste mês, porém, o nível poderá aumentar, haja vista que a previsão para os próximos dias será de muita chuva.

No entanto, apesar da vazante do rio, o coordenador do órgão, Cláudio Falcão, informou que o número de famílias atingidas pela cheia do manancial é alto. “Ainda temos 3.863 famílias atingidas pelo Rio Acre e mais de 3 mil pela cheia dos igarapés”, declarou.

Falcão relatou que no Parque de Exposições ainda tem 32 famílias desabrigadas. “Duas foram embora, mais seguimos com o trabalho de assistência”, explicou.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários