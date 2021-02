Estrelão aceita convite para amistoso internacional contra time na Libertadores

Estrelão recebe convite do The Strongest, da Bolívia, para Amistoso em Cobija, na fronteira com Acre

O Rio Branco-AC foi convidado pelo The Strongest, da Bolívia, que está classificado para a Copa Libertadores 2021, para disputar amistoso na cidade de Cobija, na fronteira com o Acre.

O convite foi feito pelos dirigentes da equipe boliviana na última sexta-feira (19), e o presidente do Estrelão, Valdemar Neto, aceitou.

De acordo com o dirigente do Rio Branco-AC, o amistoso será parte da pré-temporada do The Strongest para o torneio sul-americano. Por enquanto, a data do jogo ainda não foi confirmada.

– Eles estão treinando para a Copa Libertadores da América e vão fazer a pré-temporada em Cobija. Vai ter jogos. Acho que vai ter o Nacional da Bolívia. Os caras queriam convidar os brasileiros e convidaram o Rio Branco – explica.

Valdemar Neto reforça que não recebeu muitos detalhes sobre o amistoso, e se o Rio Branco-AC também enfrentará o Nacional, da Bolívia.

As despesas com hospedagem e alimentação serão bancadas pelos anfitriões. O Estrelão vai arcar com os gastos de viagem da delegação até o país vizinho.

O Rio Branco-AC tem apenas o Campeonato Acreano no calendário da temporada e precisa, pelo menos, ser vice-campeão para garantir vagas nas competições nacionais de 2022.

A estreia do Estrelão no estadual, que dependente da liberação das autoridades de saúde para começar dia 7 de março, será contra o São Francisco.

