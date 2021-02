Rio Branco-AC acerta contratação de goleiro ex-São Caetano-SP

Daniel Patrick, que defendeu camisa do Azulão em 2018/2019, tem passagem pela base do Corinthians, Botafogo, Avaí, Nacional-SP e Grêmio. Ele desembarca na capital neste domingo

O presidente do Rio Branco-AC, Valdemar Neto, anunciou neste sábado (20), a contratação do goleiro Daniel Patrick, ex-São Caetano-SP, para disputa do Campeonato Acreano 2021. O arqueiro de 21 anos desembarca na capital acreana neste domingo (21).

Com passagem pelas categorias de base do Corinthians, Botafogo, Avaí, Nacional-SP e Grêmio, Daniel Patrick teve seu primeiro vínculo profissional com o São Caetano, em 2018. Na temporada seguinte, atuou pelo Azulão na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Também foi por emprestado ao União Barbarense-SP.

O arqueiro é mais uma opção que o técnico Paulo Mulle terá à disposição para o estadual. O Rio Branco-AC também conta com os goleiros Ramon, Perroto e Marcão, este último anunciado como reforço nesta semana.

Por causa do decreto de emergência em virtude da pandemia da Covid-19 no Acre, os treinamentos estão suspensos até que haja liberação. O Estrelão estreia no Acreano, que pode ter início adiado, contra o São Francisco.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários