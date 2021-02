Rio Iaco atinge 16,48 metros e Bombeiros contam com voluntários para retirar famílias

O Rio Iaco continua enchendo. Na medição feita ao meio dia desta quarta-feira (16) pela Defesa Civil Municipal, o manancial estava com 16,48 metros.

Muitas famílias estão desabrigadas e o Corpo de Bombeiros conta com ajuda de voluntários para conseguir fazer a retirada dessas pessoas.

A Defesa Civil ainda não atualizou o total de pessoas desalojadas ou desabrigadas. Mas até a noite de segunda-feira ultrapassava o total de 400. Com a forte chuva que atingiu o município durante a noite, mais famílias solicitaram retirada, mas os números ainda não foram informados. Com isso, a prefeitura decretou situação de emergência por 180 dias.

O jornalista Ednaldo Gomes está atuando como voluntário e mostrou a situação no bairro Vitória:

Os abrigos para as famílias estão instalados no Ginásio Hermilton Gadelha Pessoa, na Escola Messias Rodrigues que já estão lotados e novos abrigos serão abertos. A prefeitura também informou que iniciou a limpeza do galpão que funciona a garagem municipal para receber mais famílias.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários