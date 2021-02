Rio Iaco subiu 0,19 cm nesta quarta; Centenas de famílias já saíram de suas casas

Dados extraídos da Defesa Civil Municipal de Sena Madureira apontam que nesta quarta-feira (17) houve uma elevação de 0,19 centímetros no volume das águas do Rio Iaco no horário compreendido entre às 6 horas da manhã e às 18 horas.

Na última verificação às réguas instaladas no manancial, constatou-se que o nível está em 17,29 metros, bem acima da cota de transbordamento que é de 15,20 metros. Com isso, dezenas de famílias dos mais diversos Bairros tiveram que deixar suas casas. “Muitas mudanças foram feitas ao longo do dia e as equipes estão entrando pela noite. É um sofrimento grande. Graças a Deus que estamos contando com a atuação de dezenas de voluntários caso contrário o caos estaria bem maior”, comentou Carlos Dávila, representante da Defesa Civil.

Trechos de várias Ruas de Sena Madureira estão cobertos pela enchente: Maranhão, Cunha Vasconcelos, Piauí, Benjamim Constant, Quintino Bocaiúva, Siqueira Campos, Avenida Avelino Chaves, Augusto Vasconcelos e parte da estrada que dá acesso aos Bairros Bom Sucesso e Florentino.

Até agora a Rua Padre Egídio é a única que não foi atingida, por isso, o tráfego de veículos em sua totalidade só está sendo possível por lá.

Famílias estão abrigadas em igrejas, casas de parentes e locais públicos

Foram montados boxes em três abrigos públicos para atender os moradores: Ginásio Poliesportivo Hermilton Gadelha Pessoa, Quadra da Escola Messias Rodrigues e Quadra da Escola Dom Júlio Mattioli. Além disso, muitas famílias estão abrigadas em casas de parentes e outras nas igrejas que foram cedidas.

O Departamento Estadual de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre), precisou parar o trabalho de melhoramento que estava sendo feito na estrada Mário Lobão para ceder o local onde os trabalhadores estavam para dar suporte às vítimas da enchente.

