Rio Madeira atinge cota de alerta e pode chegar a 15,90 metros nos próximos dias

Segundo o Sistema de Alerta da Bacia do Rio Madeira, volume do rio pode variar entre 15,40 e 15,90 metros nas próximas semanas.

Em Porto Velho, o rio Madeira atingiu a cota de alerta. As previsões do Sistema de Alerta Hidrológico da Bacia do Rio Madeira (SAH Rio Madeira) indicam que a tendência para o rio Madeira, nos próximos dias, é de que não tenha grandes variações em Porto Velho, oscilando entre as cotas de 15,40 e 15,90 metros.

Ainda de acordo com o CPRM, “caso as chuvas observadas ocorram acima da média prevista pelo modelo GEFS, é possível que o rio alcance a zona de atenção para as máximas nas próximas semanas”.

Defesa Civil

Neste período, como as chuvas são constantes, as casas próximas aos igarapés ficam mais vulneráveis.

É comum a ocorrência de cobras, piolhos de cobra, lacraias, aranhas caranguejeira. De acordo com a Defesa Civil, a população deve evitar contato com a água da enchente, que pode estar contaminada com urina e fezes de rato que causam muitas doenças, como a leptospirose.

Além disso, a Defesa Civil também faz um alerta sobre a quantidade de lixo encontrado próximo das residências, pois gera riscos à saúde e atrai animais peçonhentos, além de ratos.

