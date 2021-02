Rio Madeira está em cota de atenção e segue monitorado pela Defesa Civil

Na última terça feira (16), o nível na capital ficou em 14,63 metros, quase um metro abaixo do registrado na mesma data no ano passado, e quase dois a menos dos 16,22 registrados no ano de 2019.

“Isso é resultado do rio Madeira ter saído de um período seco, muito severo. Em novembro do ano passado ele estava em um nível super baixo, já em dezembro e janeiro houve chuva acima da média, e fez com que o nível da água chegasse muito próximo do comportamento esperado para o rio nesse começo de ano”, diz Marcus Sussuarana, pesquisador em geociência da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM).