Rocha diz que é necessário priorizar o AC na distribuição de vacinas

O vice-governador Wherles Rocha (PSL) usou as redes sociais nesta segunda-feira (22) para dizer que as eleições municipais de 2020 e as festas de fim de ano ocasionaram aumento significativo no número de casos de covid-19 no Acre.

“Rescaldo da campanha eleitoral e das festas de final de ano que fizeram explodir os números de casos de Covid-19”, disse.

O vice de Cameli contou ainda que a falta de leitos na rede de saúde, a alocação de pessoas nos abrigos destinados aos alagados e com o surto de dengue em muitos municípios, ocasionaram uma bomba relógio no sistema de saúde. “O resultado dessa mistura é uma bomba relógio que está se armando e que pode explodir e ceifar muitas vidas.

“Lembro que falei ao Ministro Pazuello sobre a necessidade de priorizar o Acre na distribuição de vacinas. Não é difícil detectar os diversos fatores que podem fazer com que tenhamos, no Acre, uma crise proporcionalmente muito mais grave do que a ocorrida em Manaus. Enfrentamos a pior fase desde o início dessa pandemia”, finalizou.

